Após escapar de eliminação, Grêmio enfrenta hoje o Marília

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu aplicar multas nos valores de R$ 500 por cada partida em que o Grêmio Catanduvense deu WO contra o Taboão da Serra e o São Carlos, pelo Campeonato Paulista da Série A-3. Desta forma, o time não corre o risco de ser eliminado da competição.

Com a decisão, a diretoria do Bruxo ganha um folêgo a mais para tentar convencer a Polícia Militar de que o Estádio Sílvio Salles está apto a receber partidas da terceira divisão do futebol estadual.

Dentro de Campo

Alheio ao julgamento, a equipe mantém o ritmo normal de treinamentos e terá de se desdobrar para escapar da incômoda Zona do Rebaixamento. Atualmente, o time comandado pelo técnico Rodrigo Deião é o vice-lanterna, está com apenas três pontos e a oito pontos do primeiro time fora da Z-6.

O Grêmio Catanduvense entra em campo hoje contra o Marília, novamente no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. O confronto, válido pela oitava rodada, tem início previsto para às 16 horas.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Grêmio Catanduvense