Após anúncio do Copom, Banco do Brasil reduz juros em linhas de crédito

O Banco do Brasil anunciou a redução de taxas de juros em várias linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas.

As reduções ocorreram na maior parte das linhas. Em cinco delas, o ajuste foi maior do que o impacto da redução da Selic, de acordo com a estratégia comercial do banco.

A maior redução, de 4 pontos percentuais, será no rotativo do cartão de crédito, já antecipando parte dos efeitos das medidas que serão implementadas em abril. No cheque especial, a redução foi de 0,09 ponto percentual ao mês.

Pessoa Jurídica

Em três linhas voltadas para pessoas jurídicas, a redução foi, em média, de 0,25 ponto percentual ao mês: desconto de cheques, antecipação de crédito ao lojista e desconto de títulos.

As novas condições nos empréstimos e financiamentos estarão disponíveis aos clientes a partir da próxima segunda-feira (16).

“Esse primeiro passo do sistema financeiro é uma contribuição fundamental para o atual momento do país, visto que o crédito tem um efeito multiplicador importante para retomada da economia”, disse Paulo Caffarelli, presidente do Banco do Brasil.

Para Caffarelli, a redução dos juros contribui para a retomada da confiança, o que é determinante para deslanchar os projetos de infraestrutura e ajudar o Brasil a crescer nos próximos anos.

Da Agência Brasil

Foto – Divulgação