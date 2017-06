Antigomobilistas se reúnem na Praça 9 de Julho no domingo

A Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca) se reúne no próximo domingo, dia 18 de junho, na Praça Nove de Julho. O encontro será das 9 às 12 horas, com entrada gratuita. A ação é realizada mensalmente, sempre no terceiro domingo do mês e integra os calendários de atividades da Arca.

Em mais uma oportunidade, colecionadores e amantes de veículos antigos, de todas as idades, se unem para trocar ideias, conhecer os automóveis e ficar por dentro das novidades. O objetivo é promover a integração entre os aficionados e incentivar essa prática. O evento tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Cada encontro permite ao espectador conhecer dezenas de carros, de vários modelos e épocas, expostos gratuitamente na praça. O zelo e o resgate a esta tradição, promovendo a preservação do acervo existente em Catanduva, estão entre os principais motivos para que as reuniões continuem periodicamente.

Da Redação