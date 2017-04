Aniversário de 99 anos de Catanduva será celebrado com Ato Cívico

O município de Catanduva comemora no dia 14 de abril, sexta-feira, 99 anos de fundação. Para celebrar, a Prefeitura de Catanduva, realizará Ato Cívico no dia 13, quinta-feira, às 8h30, na praça 9 de Julho.

O evento terá participação de 210 alunos de sete escolas da rede municipal, além da apresentação de alunos de duas escolas, exposição cultural e apresentação da camerata de cordas da Orquestra Escola de Catanduva (OEC), parceiros da Secretaria de Cultura.

A exposição retrata a história do município e é realizada pelas secretarias de Educação e Cultura, com curadoria do historiador Tiago Baccanelli. Além da presença de autoridades do Executivo e Legislativo, foram convidados para o Ato Cívico os alunos das escolas da rede estadual, Tiro de Guerra, as Polícias Militar, Civil e Ambiental e a Guarda Civil Municipal.

História

Por volta de 1850, viajantes renunciaram à vida nômade e, às margens do rio São Domingos, com água limpa em abundância, construíram um novo povoado. Surgido numa área de cerrado ralo, nascia Cerradinho, arraial elevado a Distrito de Paz, com o nome de Vila Adolpho, pela lei nº 1.188, de 16 de dezembro de 1909, numa homenagem ao Coronel Adolfo, influente político de São José do Rio Preto.

Com o progresso e a chegada da Estrada de Ferro, em 1910, foi criado o Município de Catanduva, pela lei nº 1564, de 14 de novembro de 1917, que foi instalado em 14 de abril de 1918, em solenidade no Clube 7 de Setembro. Em 9 de dezembro de 1919, a lei nº 1675 criou a Comarca de Catanduva, instalada em 7 de fevereiro de 1920. O título ‘Cidade Feitiço’ é relacionado à hospitalidade dos moradores com os visitantes, já Catanduva, do Tupi Guarani, significa mato rasteiro, áspero e rústico.

Fundação

Entre as versões, destaca-se a de que o povoado surgiu com a família Figueiredo, com a primeira lavoura e casa de telhas no São Francisco, por volta de 1890, após receber as terras como herança da família Moreira. Outra versão diz que a cidade foi fundada por Antônio Maximiano Rodrigues, após adquirir terras da região por volta de 1890, doando, posteriormente, alqueires para a paróquia de São Domingos. Existe ainda uma terceira versão, que aponta como fundador Domingo Borges da Costa, o Minguta.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM