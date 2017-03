Alunos da FATEC desenvolvem Projeto Social que beneficiará creche com mais de R$ 17 mil

Aberto na última quinta-feira, 23 de março, o projeto Conte Comigo é desenvolvido pelos alunos do quinto módulo de Gestão Empresarial, turma da noite.

Nesta edição, a instituição beneficiada será o Educandário José Zancaner, de Catanduva, que enfrenta dificuldades financeiras devido ao corte no repasse da verba municipal. A creche atende cerca de 120 crianças de 04 meses a 6 anos em período integral, com custo fixo mensal de 10 mil reais com despesas internas.

Ao todo, o projeto é formado por 25 alunos. A turma é dividida como uma empresa, onde são separados por presidente, vice-presidente, e as áreas de marketing, financeiro, logística, qualidade e RH.

Para o presidente do projeto Marcos Andrella Swenson, “as empresas de Catanduva estão de envolvendo e doando conforme podem. Essas ações também contribuem para a redução de desigualdade e impulsiona desenvolvimento social de Catanduva por meio da educação que é a base de todo ser humano”.

A meta estabelecida é de R$17mil sendo dividida em arrecadações de produtos básicos e valor em dinheiro, o prazo é até junho.

Interessados em colaborar com a causa podem entrar em contato com o Presidente do Projeto – Marcos Renan Andrella Swenson, por meio do número (17)99618-1955 ou com Matheus Lopes, no (17) 991870941.

Além dos telefones de contato, há um ponto de coleta localizado no térreo da FATEC Catanduva, os produtos arrecadados são: farinha, óleo, creme de leite, álcool, papel higiênico, esponja de aço, detergente, sabão em pó, sabão em barras e desinfetante.

