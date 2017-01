Aluna do Direito FIPA apresenta cartilha na Universidade de Paris/Sorbonne

A aluna Jaqueline Anastácio, do terceiro ano do curso de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), apresentou no mês passado, na Universidade de Paris, Sorbonne, a cartilha do Controle Social dos Gastos Públicos, resultado do projeto de extensão coordenado pela Profª Ivana Mussi Gabriel. O encontro teve como objetivo reunir trabalhos acadêmicos do mundo todo com boas propostas para melhorar políticas públicas e os documentos podem ser acessados no site www.academicdays.imodev.org

A apresentação inédita permitiu que juristas de diversas nacionalidades tivessem ciência do teor de uma proposta acadêmica de natureza educativa, que assume o sério propósito de informar e ensinar o adolescente, que está em processo de formação, a ter postura racional diante do Estado, fazendo-o entender que o titular da coisa pública é o cidadão comum e não o governante e que todos têm direito a uma administração pública sem corrupção.

Para a coordenadora do projeto, Ivana Mussi Gabriel, a sociedade possui legitimidade para a fiscalização dos gastos públicos, bem como indicar caminhos, propor ideias e participar das decisões políticas. “A escolha do nosso trabalho na Universidade de Paris demonstra que a cidadania contemporânea não conhece fronteiras e que o assunto corrupção preocupa o homem em qualquer lugar do planeta”.

Segundo o coordenador do curso, Luís Antônio Rossi, a eleição do trabalho coroa mais uma vez a excelência das atividades de extensão do curso de Direito da FIPA, sedimentando a importância destas atividades no conceito de conhecimento sustentado pelo tripé ensino, pesquisa e extensão.

