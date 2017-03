Ala catanduvense é convocado para a Seleção Brasileira de Futebol de Salão

Guilherme Salino disputará quatro partidas amistosas contra a seleção da Argentina

O ala Guilherme Salino estará, a partir do dia 23 de abril, ao lado de jogadores que fazem parte da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. Pela primeira vez, o atleta catanduvense foi convocado para representar o Brasil em uma série de quatro amistosos contra a Argentina.

Os jogos, que servem de preparação para as Eliminatórias Sulamericanas para o Mundial da Colômbia (2018), serão disputados em quatro cidades diferentes. A apresentação do atleta será em Foz do Iguaçu (PR), onde a seleção ficará concentrada.

Praticante do futebol de salão clássico, Guilherme diz que a convocação foi bastante comemorada por seus amigos e familiares.

“Estou muito feliz. Pratico o futebol de salão há muito tempo, e agora chegou ao ápice de minha carreira nas quadras com essa ida para a Seleção Brasileira. Será uma honra muito grande poder representar o meu país”, comemora.

Futebol de Salão x Futsal

Diferente do Futsal, o Futebol de Salão ainda carrega as primeiras características da modalidade, quando o lateral ainda era cobrado com as mãos. “Há algumas diferenças com relação ao futsal, mas nada que saia da característica do jogo em quadra”.

De acordo com Guilherme, a modalidade tem ganhado cada vez mais adeptos. “Muito em breve, teremos um time sediado em Novo Horizonte que vai representar a região”, finaliza.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo Pessoal