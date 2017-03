Agricultores discutem em Pindorama futuro do Limão Tahiti

O 18º Dia do Limão Tahiti será realizado em Pindorama no dia 6 de abril, a partir das 8h30, pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O objetivo é apresentar informações sobre sanidade, produtividade e comercialização.

O evento será na Apta Regional Centro Norte, que fica na Rodovia Washington Luiz, Km 372, em Pindorama.

De acordo com a programação do evento, às 9 horas será apresentado o “Cenário econômico para lima ácida”. Às 9h45, especialistas vão abordar o tema “Porta-enxerto potencial para convivência com o HLB”, seguido do Citrus break, às 10h30.

Já às 11h, será abordado o “Manejo sustentável para HLB: alerta fitossanitário e controle biológico de psilídeo”. O evento será finalizado com almoço, às 12h30.

