Agência Coliseu promove concurso para encontrar a nova Musa e o novo Mister Catanduva Rodeio

Foi lançado em Catanduva o concurso Musa e Mister Rodeio, promovido pela Agência Coliseu Studium, considerada a maior de Catanduva e microrregião. O projeto vai buscar a mais nova musa da cidade e região, que será eleita não somente por quesitos de beleza e postura. Além de prêmios que somam mais de R$ 5 mil, as seis primeiras colocadas e os seis primeiros colocados ganharão também contratos com a agência Coliseu Studium.

Esse ano são 6 categorias a concorrer: Mini Musa e Mini Mister (4 a 6 anos), Musa e Mister Infantil (7 a 9 anos), Musa e Mister Mirim (10 a 12 anos), Musa e Mister Teen (13 a 15 anos), Musa e Mister Juvenil (16 e 17 anos) e o grande prêmio que é a Musa e o Mister Rodeio (acima de 18 anos).

Para participar do processo de seleção do concurso os interessados devem enviar 2 fotos 1 de rosto e 1 de corpo com peso, altura e celular para o e-mail: coliseustudium@gmail.com ou no WhatsApp: (17) 99726-2627. Essa seletiva via fotos (1ª etapa) encerra se dia 01 de abril.

A 2ª fase é a semifinal que se encerra dia 3 de abril e a fase final, a fase decisiva do Concurso Musa e Mister, será disputada na Sociedade Italiana. “As finalistas desfilarão com trajes livres, mas com uma pegada country”, ressalta Márcio Costa, proprietário e fotógrafo da agência.

As vencedoras ganharão um book digital em DVD de 30 fotos com toda produção, maquiagem, cabelo e roupas de lojas parceiras para serem fotografadas, por faixa etária, ficarão um ano agenciadas em um contrato exclusivo no Coliseu Studium e representando a faixa a qual foram vencedoras, ganharão o curso de modelos com aulas: passarela, postura, etiqueta comportamental, maquiagem, aulas de poses para editorial de moda.

Os grandes vencedores ganharão um book luxo de 30 fotos com toda produção e roupas de lojas parceiras para serem fotografados, por faixa etária, ficarão um ano agenciados em um contrato exclusivo no Coliseu Studium e representando a faixa a qual foram vencedores, ganharão o curso de modelos com aulas: passarela, postura, etiqueta comportamental, aulas de poses para editorial de moda. A Musa e o Mister ganharão junto com o grande prêmio permanente para o Catanduva Rodeo Festival.

De acordo com Márcio Costa, o Coliseu pretende quebrar os padrões de beleza estabelecidos e selecionar a nova Musa e Mister Rodeio Catanduva e Região por atributos como atitude, carisma e personalidade. “Coliseu é uma agencia forte e patrocinar esse projeto é uma maneira de incentivar as meninas e meninos a correrem atrás de seus sonhos, sempre mantendo o que são de verdade”, afirmou.

Da Redação

Foto – Márcio Costa/Coliseu Studium