Aeroporto de Rio Preto registra aumento no fluxo de passageiros

O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp) registrou alta na movimentação de passageiros do Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino (São José do Rio Preto).

No mês de dezembro de 2016, passaram pelo aeroporto 64.106 usuários. Em 2015, no mesmo período, houve 63.320 embarques e desembarques, refletindo em 1,24% a mais no volume total.

O Aeroporto Estadual Prof. Eribelto Manoel Reino (São José do Rio Preto), administrado pelo Daesp, movimentou, em 2015, cerca de 700 mil passageiros e 31 mil aeronaves.

Além de atender a demanda de aviação comercial de São José do Rio Preto e de toda a região, o aeroporto também opera aviação geral (executiva e táxi-aéreo). Para proporcionar maior conforto e serviços aos usuários, o Daesp inaugurou, em março de 2016, o novo terminal de passageiros, que teve a área ampliada de 2.250 m² para 6.630 m².

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM