Acidente na Washington Luis mata mulher que estava em ambulância

Um acidente de trânsito entre uma ambulância do município de Votuporanga e um caminhão, registrado na manhã de hoje, ocasionou a morte de uma mulher e deixou outras quatro pessoas feridas na Rodovia Washington Luis (SP-310). A colisão ocorreu no quilômetro 380, entre Catanduva e Catiguá.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, os veículos seguiam no sentido Interior/Capital, quando por motivos ainda a serem esclarecidos, a ambulância chocou-se violentamente na traseira do caminhão, que estava carregado com pedras.

As vítimas que ficaram feridas foram encaminhadas para o Pronto Socorro do Hospital Padre Albino. Uma equipe da Prefeitura de Votuporanga foi até o local para prestar apoio se necessário.

Da Redação

Foto – Divulgação