Acidente mata três pessoas que estavam em uma ambulância

Três ocupantes de uma ambulância do município de Fernandópolis (SP) morreram em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (11), na Rodovia Assis Chateaubriand, em Olímpia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a ambulância seguia no sentido São José do Rio Preto/Barretos, quando colidiu frontalmente contra uma caminhonete Hilux, que seguia no sentido contrário.

Morreram Maria Rosa Rapaci Passetti, de 65 anos, que estava acompanhada do marido, Aparecido Francelino Passetti, de 69, e o motorista da ambulância, Leonildo Sebastião de Jesus de 51 anos.

O motorista da caminhonete, de 22 anos, foi socorrido e levado para a UPA de Olímpia com ferimentos leves. Apenas após conclusão de laudo pericial será possível determinar as causas do acidente.

Da Redação

Foto – Colaboração: Julião Pitibull/Site Olímpia24horas