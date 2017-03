Acidente gravíssimo mata mulher de 28 anos em Ibirá

Um gravíssimo acidente de trânsito registrado pela Polícia Militar Rodoviária em Ibirá vitimou uma mulher de 28 anos, na noite de ontem (28), na Rodovia José Mário Perosa. A violência da batida foi tão grande, que o motor de um dos veículos envolvidos foi arremessado a vários metros de distância.

Segundo informações da Polícia, a vítima tentou atravessar o trevo que dá acesso a Ibirá, quando foi atingida por outro carro. Ela conduzia um Fox, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A motorista e a passageira do outro veículo – um Corolla – também sofreram ferimentos e foram encaminhadas para a Santa Casa de Ibirá. No entanto, ainda não há informações oficiais do estado de saúde dessas mulheres.

A Polícia Civil de Ibirá vai investigar as causas do acidente.

