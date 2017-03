ACE: Palestra gratuita focará Código de Defesa do Consumidor

Com o objetivo de mostrar os principais pontos do Código de Defesa do Consumidor e preparar o empresário para agir nas situações mais corriqueiras, o Comitê Gestor vai realizar a palestra gratuita “Por dentro do Código de Defesa do Consumidor” no dia 28 de março, às 16h, na Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE).

O Comitê Gestor é formado por representantes do Sebrae-SP, Prefeitura, Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato Rural e Associação Comercial. “A ação vai mostrar a importância de seguir o Código de Defesa do Consumidor e como o empresário deve agir para garantir os direitos dos clientes sem prejudicar a empresa”, destaca a analista do Sebrae-SP Camila Iési Sobreiro, que é gestora do Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE) na cidade.

A palestra terá duração de duas horas e terá um espaço para perguntas e respostas. Serão discutidos: conceitos; direitos básicos do consumidor; deveres do fornecedor, cautelas e responsabilidades; direito de arrependimento e prazo de reclamação; garantia contratual; jurisprudências; contrato e condutas abusivas; cobranças de dívidas e disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Serviço

Palestra – Por Dentro do Código de Defesa do Consumidor

Data: 28 de março

Hora: 16h às 18h

Local: Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE)

Endereço: Rua Alagoas, 137, Centro

Inscrições gratuitas

Informações: (17) 3531-5313

Da Redação

Foto – Ilustrativa/Arquivo NM