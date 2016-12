370 mil veículos passaram pela região durante o Natal

Entre os dias 22 e 26 de dezembro, período em que foi realizada a Operação Natal, a AB Triângulo do Sol registrou cerca de 370 mil veículos no trecho sob concessão. O maior fluxo ocorreu na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol, com 242 mil veículos.

Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, e Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti/Laurentino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema, o tráfego foi de 72 mil e 56 mil veículos, respectivamente.

Os recursos operacionais e as equipes da AB Triângulo do Sol atenderam a 775 ocorrências. Deste total, a maior parte (67%) dos atendimentos foi de pane mecânica, pane elétrica, pane seca e pneu furado.

Ao todo, foram registrados 19 acidentes – 16 acidentes sem vítima e três acidentes com vítimas. Não houve registro de acidente com vítima fatal.

Educação para o trânsito

Nos meses de dezembro e janeiro, período de festas e férias, a AB Triângulo do Sol distribui nas praças de pedágio os novos gibis educativos A Turma da Mônica – Viajando com segurança. O material, disponibilizado pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, orienta as crianças a serem pedestres e futuros motoristas responsáveis, por meio de historinhas e passatempos.

A nova revista traz dicas valiosas sobre como atravessar corretamente as rodovias utilizando as passarelas, a importância do uso do cinto de segurança nos bancos dianteiros e traseiros dos veículos e a não utilização do telefone celular ao dirigir. Os passatempos também foram pensados para ensinar as crianças a respeitarem regras de trânsito, como placas, faróis, faixas de pedestres, entre outros aspectos importantes para a segurança viária.

