A-3: Grêmio faz sua estreia em casa contra o Paulista

Após ter o estádio Sílvio Salles liberado pela Polícia Militar, o Grêmio Catanduvense faz hoje sua primeira partida pela Série A-3 ao lado de sua torcida. O adversário será o Paulista, de Jundiaí, em confronto marcado para às 19h30.

O time do técnico Rodrigo Deião precisa da vitória para manter vivas as chances de escapar da zona do rebaixamento. Lanterna com apenas cinco pontos, o Grêmio precisa engrenar uma série de vitórias consecutivas para escapar da Quarta Divisão no ano que vem.

Confira a rodada desta quarta-feira da Série A-3

Desportivo Brasil x Inter de Limeira

Matonense x Flamengo-SP

Atibaia x Taboão da Serra

Monte Azul x Rio Branco

São Carlos x Olímpia

Grêmio Osasco x Marília

Independente x São José FC

Noroeste x Nacional

Portuguesa Santista x Comercial

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Grêmio Catanduvense