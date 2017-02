2º lote de passaportes para o Catanduva Rodeo Festival começa a ser vendido nesta 4ª-feira

A venda de passaportes, ingressos e camarotes começou no último dia 14 de fevereiro, com lotes promocionais, porém, devido à demanda, o Clube de Rodeio “Os Bravos” anuncia a mudança de valor para os passaportes, com início da comercialização do 2º lote a partir de quarta-feira, dia 01 de março.

Segundo o presidente do Clube de Rodeio, Lino Lima, a ideia inicial foi de proporcionar a oportunidade das pessoas já adquirirem sua entrada com antecedência e com um valor especial.

“Estipulamos uma quantidade de passaportes para este primeiro lote e ficamos surpresos com a procura. Por isso, agora, iniciaremos o 2º lote, que terá um pequeno acréscimo, mas ainda será muito vantajoso, pois continuaremos parcelando em até três vezes no cartão de crédito”, destaca.

Outra novidade é que agora as pessoas poderão comprar em três pontos de venda: sede do Clube de Rodeio “Os Bravos” (Rua Olímpia, 1267, em frente ao Recinto de Exposições), Drogaria Rede Central (loja da rua Minas Gerais) e Garden Shopping Catanduva. “Decidimos aumentar os pontos para que as pessoas tenham a opção de comprar em locais e horários diferentes, já que o shopping, por exemplo, fica aberto até às 22h e aos finais de semana. Assim, quem é de outra cidade também poderá vir adquirir seu passaporte”, completa.

O valor do segundo lote do passaporte que dá direito à entrada nos quatro dias de festa, e que está sendo vendido por R$110,00 até terça-feira, será de R$120,00 à vista ou parcelado no cartão de crédito em até três vezes. Os ingressos continuam ainda com os mesmos valores – R$50,00 para os shows de Jorge&Mateus, Gusttavo Lima e Luan Santana, e R$40,00 para o show de Jads&Jadson – e podem ser adquiridos tanto nos pontos de venda quanto pelo site www.rodeiodecatanduva.com.br.

Uma grande novidade neste ano é a criação do Camarote Super Bull, um espaço diferenciado, com bar exclusivo, atendimento especial e com uma inovação: o acesso à pista premium, uma pista em frente ao palco, de onde as pessoas poderão ficar bem perto dos artistas. “Neste ano quisemos sair do tradicional e apostar em um novo formato, que agregasse à nossa festa e que superasse as expectativas do público”, ressalta o diretor do Clube de Rodeio, Claudio Romagnolli.

Além de toda essa estrutura, duas presenças VIPs prometem agitar o camarote: os apresentadores Otávio Mesquita e Cris Flores, que estarão no Catanduva Rodeo Festival a convite do patrocinador GB Consultoria. “Estamos trabalhando para surpreender o público”, finaliza.

Os convites para o Camarote Super Bull já estão sendo vendidos, ainda com valor promocional, a R$99,00 por dia e por pessoa. Podem ser adquiridos tanto nos pontos de venda quanto on-line pelo site www.rodeiodecatanduva.com.br.

Em 2017, o Catanduva Rodeo Festival acontece de 19 a 22 de abril, com provas de montarias em touros e cavalos, três tambores, e shows de Jorge&Mateus, Jads&Jadson, Gusttavo Lima e Luan Santana. Mais informações pelo telefone 17 3521-7013.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa