Carnês de ISS e TFF começam a ser entregues

Os carnês de Imposto Sobre Serviço (ISS) e de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) são distribuídos desde esta segunda-feira, dia 19, em Catanduva. A data do primeiro vencimento ou cota única é no dia 14 de julho. A entrega dos carnês será feita pelos Correios, com confirmação de recebimento.

A previsão da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Finanças, é de que sejam entregues 1,8 mil carnês de ISS – direcionados aos prestadores de serviço, e 8,5 mil carnês de TFF – para estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço estabelecidos no município.

O pagamento poderá ser feito em até quatro vezes e não há desconto para valores pagos à vista. Para aqueles que não receberem o carnê até o final deste mês, a orientação da Prefeitura é de que procurem pela Central de Atendimento para fazer a retirada, no piso térreo do Paço Municipal, no início de julho.

