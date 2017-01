2017: José Rodrigues é o primeiro bebê do ano

José Rodrigues de Sousa foi o primeiro bebê de 2017 na microrregião de Catanduva. A Maternidade do Hospital Padre Albino, que é referência para Catanduva e mais 18 cidades vizinhas – registrou, às 24h05, do dia 1º de janeiro, o nascimento do primogênito de Helena e José Gilson de Sousa, clientes do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assim como no ano passado, o ano começou azul. O primeiro bebê de 2017 nasceu com 49 centímetros e 3.295 kg, desta vez por parto cesariano.

A mãe de José, Helena Rodrigues, moradora de Palmares Paulista conta que a gravidez foi planejada. “Já estávamos juntos há um ano e seis meses, então já estava pronta para ser mãe”, disse.

Sobre o momento do nascimento ela aponta que foi inesquecível. “A emoção foi forte. O nome do meu filho é em homenagem ao pai dele e ao avô”, comenta.

O pai do bebê, José Gilson, também não escondeu e emoção de ver o nascimento do primeiro filho. “Eu estava lá e foi bonito ver”, aponta. O Hospital Padre Albino registrou somente em 2016, 1.701 partos.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/HPA