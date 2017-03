Presidente Michel Temer cumpre agenda em Rio Preto

O presidente da República, Michel Temer, estará nesta sexta-feira (24) em São José do Rio Preto para cumprir agenda de compromissos e participar da inauguração de um conjunto habitacional denominado Solidariedade. A previsão é que ele chegue na região por volta das 10 horas.

Ele desembarcará em avião presidencial no aeroporto Eribelto Manoel Reino e deve seguir de helicóptero até o local do evento. Um forte esquema de segurança já está montado para recepcionar a comitiva do presidente.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (PMDB), devem acompanhar o presidente.

Protestos

A visita do presidente na região ocorre em meio a uma forte crise no comércio exterior nacional ocasionada pela operação ‘Carne Fraca’, desencadeada pela Polícia Federal.

Muito provavelmente, Temer também terá de enfrentar manifestantes contrários a Reforma da Previdência, que atualmente tramita na Câmara dos Deputados.

Temer participou em Brasília do lançamento do Novo Processo de Exportações do Portal Único de Comércio Exterior. Ele aproveitou o evento para dizer que o governo pretende avançar no processo de desburocratização do país. O presidente deve retornar para Brasília pouco depois da hora do almoço.

Da Redação, com informações da Agência Brasil

Foto – Rovena Rosa/Agência Brasil