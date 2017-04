186 mil veículos devem passar pela região no Feriado de Páscoa

Cerca de 280 mil veículos devem trafegar pelas rodovias administradas pela concessionária AB Triângulo do Sol durante a operação especial para o feriado da Páscoa, que começa nesta quinta-feira, 13 de abril, e segue até o domingo, dia 16.

Somente pela rodovia Washington Luís (SP-310) devem trafegar 186 mil veículos, entre São Carlos e Mirassol, no trecho sob concessão. Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonani/Nemésio Cadetti/Laurentino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), a expectativa é de 54 mil e 41 mil veículos, respectivamente.

Em virtude da maior demanda de tráfego, todo o efetivo operacional da AB Triângulo do Sol estará nas rodovias, garantindo agilidade e rapidez no atendimento aos usuários. As praças de pedágio também operam de maneira diferenciada para a fluidez do trânsito.

Previsão de dias e horários de pico

13/04 (quinta-feira) – entre 16h e 23h

14/03 (sexta-feira) – entre 6h e 13h

16/03 (domingo) – entre 15h e 23h

Emergência e recursos operacionais

Em casos de emergência, os usuários podem entrar em contato por meio do número 0800 701 16 09 ou através dos telefones de emergência, disponíveis em todo o trecho sob concessão.

A concessionária disponibiliza aos usuários nove viaturas de inspeção de tráfego, oito guinchos, quatro caminhões Munck/Pipa e sete ambulâncias.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM